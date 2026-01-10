Progetto Bosconavigli sotto la lente Il processo per Boeri e altri sei Abusi edilizi e lottizzazione illecita
Il processo sul progetto Bosconavigli coinvolge Stefano Boeri e altri sei imputati, accusati di abusi edilizi e lottizzazione illecita nel quartiere San Cristoforo di Milano. La vicenda, al centro di un’attenzione giudiziaria, sarà decisa dall’esame del dibattimento, che determinerà l’esito delle accuse e le eventuali responsabilità. Questo procedimento evidenzia le questioni legate alla legalità e alla pianificazione urbana nell’area.
di Anna Giorgi MILANO Sarà il dibattimento a decidere la sorte giudiziaria dell’archistar Stefano Boeri e di altri sei imputati nel processo che si è aperto sul progetto Bosconavigli, un complesso residenziale che dovrebbe sorgere nello storico quartiere San Cristoforo, zona sud-ovest di Milano. La giudice della decima penale, Giovanna Taricco, al termine dell’udienza predibattimentale, dopo la citazione diretta a giudizio dei mesi scorsi da parte della Procura, in uno dei vari filoni dell’inchiesta sulla gestione urbanistica, ha deciso che tutti dovranno affrontare il processo con l’accusa di " abusi edilizi e lottizzazione abusiva ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
