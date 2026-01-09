Boeri e altri sei a processo per abusi edilizi di BoscoNavigli

Stefano Boeri e altri sei imputati sono stati citati a giudizio per presunti abusi edilizi relativi al progetto BoscoNavigli a Milano. L'inchiesta riguarda l'urbanistica del complesso di lusso situato a Scalo San Cristoforo, coinvolto in recenti indagini della Procura. Il processo rappresenta un passaggio importante per le parti coinvolte e per l’attenzione sulla regolarità delle pratiche edilizie nel contesto urbano milanese.

Anche questo nodo giudiziario per Stefano Boeri è venuto al pettine. Per l'archistar e per altri 6 persone fra costruttori, architetti e funzionari del Comune di Milano è arrivato il momento di affrontare un processo per abusi edilizi per la costruzione del BoscoNavigli, il progetto immobiliare di lusso di Scalo San Cristoforo a Milano finito coinvolto nelle inchieste sull'urbanistica della Procura di Milano. Un progetto che ricalca il modello del Bosco Verticale - nelle brochure di presentazione "un progetto in linea con la tradizione architettonica lombarda che unisce i canoni dell'architettura tradizionale milanese con i principi della sostenibilità" - che prevede la realizzazione di 90 appartamenti con la lottizzazione di un terreno precedentemente libero da costruzioni.

Milano: giudice, 'Boeri e altri a processo per BoscoNavigli' - Per Stefano Boeri e altri sei imputati, indagati a vario titolo per lottizzazione abusiva e presunte irregolarità edilizie nel progetto del Bosconavigli, il complesso ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Inchiesta partita nel 2011, processo nel 2017 ancora non c'è una sentenza di primo grado e la prescrizione si avvicina per la mitica variante da 8 milioni nota come "sorpresa geologica" ovvero la scoperta che sotto l'area del Cessent c'è acqua. L'imputato De L - facebook.com facebook

