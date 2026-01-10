Progetti Scuola ABC Cinema storia & società – mercoledì 14 gennaio Mario Martone incontra gli studenti dopo la proiezione del film Fuori

Il progetto Cinema, Storia & Società, promosso da Scuola ABC, riprende il 14 gennaio 2026 al cinema Adriano di Roma con la proiezione del film “Fuori” di Mario Martone. L’evento prevede un incontro con il regista, la co-sceneggiatrice Ippolita di Maio e il produttore Nicola Giuliano, moderato dal critico Fabio Ferzetti. L’iniziativa coinvolge studenti delle scuole superiori del Lazio, offrendo un’occasione di approfondimento sul cinema e

Progetti Scuola ABC “ CINEMA, STORIA & SOCIETÀ ” Ottobre 2025 – Maggio 2026   “ Cinema, Storia & Società ” con i ragazzi e le ragazze delle S cuole di Roma e del Lazio  riparte il 14 gennaio 2026 al cinema Adriano di Roma con la proiezione del film “ Fuori ” di Mario Martone e l’incontro con il regista, la co-sceneggiatrice Ippolita di Maio e il produttore, Nicola Giuliano, moderati dal critico cinematografico Fabio Ferzetti   Ripartono dal prossimo  14 gennaio  gli appuntamenti di  Cinema, Storia&Società – Dentro l’immagine, la linea tematica dei  Progetti Scuola ABC  dedicata al cinema e all’audiovisivo, rivolta alle studentesse e agli studenti delle Scuole secondarie di II grado, degli istituti professionali e degli Enti IeFP, che   nasce per ripercorrere il  Novecento  attraverso le storie, le immagini, i protagonisti e gli interpreti del grande cinema italiano e internazionale e che vuole anche approfondire ciò che accade nel mondo odierno, denso di conflitti e contraddizioni che su grande schermo rivelano tutta la loro complessità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

