Progetti Scuola ABC “ CINEMA, STORIA & SOCIETÀ ” Ottobre 2025 – Maggio 2026 “ Cinema, Storia & Società ” con i ragazzi e le ragazze delle S cuole di Roma e del Lazio riparte il 14 gennaio 2026 al cinema Adriano di Roma con la proiezione del film “ Fuori ” di Mario Martone e l’incontro con il regista, la co-sceneggiatrice Ippolita di Maio e il produttore, Nicola Giuliano, moderati dal critico cinematografico Fabio Ferzetti Ripartono dal prossimo 14 gennaio gli appuntamenti di Cinema, Storia&Società – Dentro l’immagine, la linea tematica dei Progetti Scuola ABC dedicata al cinema e all’audiovisivo, rivolta alle studentesse e agli studenti delle Scuole secondarie di II grado, degli istituti professionali e degli Enti IeFP, che nasce per ripercorrere il Novecento attraverso le storie, le immagini, i protagonisti e gli interpreti del grande cinema italiano e internazionale e che vuole anche approfondire ciò che accade nel mondo odierno, denso di conflitti e contraddizioni che su grande schermo rivelano tutta la loro complessità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Progetti Scuola ABC “Cinema, storia & società” – mercoledì 14 gennaio Mario Martone incontra gli studenti dopo la proiezione del film “Fuori”

