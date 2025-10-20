Progetti Scuola ABC – Cinema Storia&Società – Dentro l’immagine domani alla Festa del Cinema di Roma

PROGETTI SCUOLA ABC CINEMA, STORIA&SOCIETÀ – DENTRO L’IMMAGINE alla Festa del Cinema di Roma martedì 21 ottobre – ore 09:3013:00 Al via alla Festa del Cinema di Roma i Progetti Scuola ABC con Cinema, Storia&Società – Dentro l’immagine per studenti e docenti con la proiezione del film The Blues Brothers di John Landis e a seguire l’incontro con l’attore Riccardo Rossi, intervistato da Steve Della Casa Si tiene martedì 21 ottobre dalle 09:30 alle 13:00, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma al Teatro Studio Gianni Borgna dell’Auditorium Parco della Musica la proiezione del film The Blues Brothers, capolavoro di John Landis e a seguire l’incontro tra l’attore e conduttore televisivo Riccardo Rossi e le scuole del Lazio, moderato da Steve Della Casa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

