Progetti Scuola ABC – Cinema Storia&Società – Dentro l’immagine domani alla Festa del Cinema di Roma

Romadailynews.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PROGETTI SCUOLA ABC CINEMA, STORIA&SOCIETÀ – DENTRO L’IMMAGINE alla Festa del Cinema di Roma martedì 21 ottobre – ore 09:3013:00 Al via alla Festa del Cinema di Roma i Progetti Scuola ABC con Cinema, Storia&Società – Dentro l’immagine per studenti e docenti con la proiezione del film  The Blues Brothers  di John Landis e a seguire l’incontro con l’attore Riccardo Rossi, intervistato da Steve Della Casa Si tiene  martedì 21 ottobre  dalle 09:30 alle 13:00, nell’ambito della  Festa del Cinema di Roma  al Teatro Studio Gianni Borgna dell’Auditorium Parco della Musica la proiezione del film  The Blues Brothers, capolavoro di John Landis e a seguire l’incontro tra l’attore e conduttore televisivo  Riccardo Rossi  e le scuole del Lazio, moderato da  Steve Della Casa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

