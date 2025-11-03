Progetti Scuola ABC Al via gli eventi e incontri di A spasso con ABC – Un altro sguardo
PROGETTI SCUOLA ABC AL VIA GLI EVENTI E INCONTRI DI “ A SPASSO CON ABC – UN ALTRO SGUARDO ” Si è tenuto, venerdì 31 ottobre all’Auditorium dell’Ara Pacis il primo incontro dell’anno scolastico 20252026 con i docenti per A Spasso Con ABC – Un Altro Sguardo. Dopo i saluti istituzionali di Giovanna Pugliese, Coordinatrice dei Progetti Scuola ABC, la giornata ha visto alternarsi gli incontri moderati dalla giornalista Roberta Serdoz. In apertura l’intervento di Umberto Gentiloni, Professore ordinario di Storia contemporanea Università La Sapienza di Roma su Bruxelles e l’Unione Europea, quindi lo scrittore Marco Lodoli, intervenuto sul progetto A spasso con ABC – Un altro sguardo, ma anche la storica dell’arte Sara Sciascia su Roma e i luoghi del Caravaggio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
