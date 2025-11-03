Progetti Scuola ABC Al via gli eventi e incontri di A spasso con ABC – Un altro sguardo

PROGETTI SCUOLA ABC AL VIA GLI EVENTI E INCONTRI DI “ A SPASSO CON ABC – UN ALTRO SGUARDO ”   Si è tenuto,  venerdì 31 ottobre  all’Auditorium dell’Ara Pacis il primo  incontro dell’anno scolastico 20252026  con i docenti per  A Spasso Con ABC – Un Altro Sguardo. Dopo i saluti istituzionali di  Giovanna Pugliese, Coordinatrice dei Progetti Scuola ABC, la giornata ha visto alternarsi gli incontri moderati dalla giornalista  Roberta Serdoz. In apertura l’intervento di  Umberto Gentiloni, Professore ordinario di Storia contemporanea Università La Sapienza di Roma su  Bruxelles e l’Unione Europea, quindi lo scrittore  Marco Lodoli, intervenuto sul progetto  A spasso con ABC – Un altro sguardo, ma anche la storica dell’arte  Sara Sciascia  su  Roma e i luoghi del Caravaggio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

