Primavera 1 Torino-Milan 1-0 al 45? | gol di Zeppieri per i granata | LIVE News

Alle ore 13:00 si è disputata al 'Valentino Mazzola' di Orbassano la sfida tra Torino e Milan, valida per la 19ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Al termine del primo tempo, il risultato è di 1-0 per i granata grazie al gol di Zeppieri. Segui il nostro aggiornamento in tempo reale per tutte le novità sulla partita.

Alle ore 13:00, allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano (TO) si gioca Torino-Milan, partita della 19^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: segui il nostro LIVE testuale del match dei rossoneri di mister Giovanni Renna.

LIVE Primavera 1, Torino-Milan 1-0 intervallo. Gol di Zeppieri - 45' L'arbitro fischia la fine del primo tempo 43' GOOOOOL TORINO: Zeppieri, dopo aver controllato il cross dal fondo di Zaia, fa una finta e insacca.

