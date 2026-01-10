Primavera 1 Torino-Milan 0-0 in diretta | due chance per i granata | LIVE News

Alle ore 13:00 si affrontano Torino e Milan allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano, nel match della 19ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Segui in tempo reale il nostro aggiornamento sulla partita, che si conclude con un pareggio a zero a zero, offrendo ai granata alcune opportunità per cambiare il risultato.

Alle ore 13:00, allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano (TO) si gioca Torino-Milan, partita della 19^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: segui il nostro LIVE testuale del match dei rossoneri di mister Giovanni Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

