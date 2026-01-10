Primavera 1 Torino-Milan 1-0 in diretta | gol di Zeppieri | LIVE News
Segui in tempo reale Torino-Milan, match valido per la 19ª giornata di Primavera 1 2025-2026, in programma allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano. Alle ore 13:00, i giovani rossoneri di mister Giovanni Renna affrontano i granata, con aggiornamenti sul risultato e sui momenti salienti del match. Restate con noi per tutte le novità sulla partita.
Alle ore 13:00, allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano (TO) si gioca Torino-Milan, partita della 19^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: segui il nostro LIVE testuale del match dei rossoneri di mister Giovanni Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
