Immigrato pedina con il monopattino ragazzine a Milano e poi le violenta

Arrestato ecuadoriano: sceglieva vittime a caso fuori dal metrò per poi aggredirle sotto casa. La città oramai è un Far West. Dietro alla decisione degli inquirenti di diffondere ieri il video che ritrae il diciannovenne ecuadoriano, arrestato il 13 dicembre a Milano perché ritenuto responsabile di due episodi di violenza sessuale in danno di altrettante minorenni, potrebbe celarsi il timore che lo straniero finito ai domiciliari abbia commesso altre aggressioni non denunciate. A farlo pensare, oltre al filmato di quasi due minuti che ritrae il diciannovenne mentre segue una delle due presunte vittime mentre esce da una fermata della linea M2 della metropolitana, c’è la diffusione dei dettagli sul monopattino che il giovane usava per seguire le ragazze e il cappellino che indossava in entrambi gli episodi denunciati. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Immigrato pedina con il monopattino ragazzine a Milano e poi le violenta Leggi anche: Pedina e violenta due minorenni a Milano: arrestato un 19enne Leggi anche: Milano, pedina e violenta due minorenni: straniero incastrato dai video Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Milano, 19enne arrestato per violenza sessuale su due ragazzine - Le vittime, entrambe minorenni, aggredite nell'androne di casa in due episodi diversi in provincia di Milano. msn.com

