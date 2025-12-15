Prima le avances poi tenta di palpeggiarla nello spogliatoio | socio del Circolo del Tennis denunciato e radiato

Un socio del Circolo del Tennis Palermo di 42 anni è stato denunciato e radiato dopo aver fatto avances e tentato di palpeggiare una giovane atleta di circa 20 anni nello spogliatoio. L'episodio ha scosso l'ambiente sportivo, portando alle autorità competenti la denuncia per comportamenti inappropriati e violenti.

Prima le avances, poi il tentativo di palpeggiamento avvenuto nello spogliatoio. Lui, un uomo di 42 anni, è un socio storico del Circolo del Tennis Palermo, lei una giovane atleta di poco più di vent'anni. Le presunte molestie, che risalirebbero all'estate scorsa (ma che di cui si apprende solo.