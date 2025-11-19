Camion con mezzi militari sfilano a Pontedecimo | allarme tra i cittadini

Quattro mezzi militari trasportati a bordo di camion sono stati visti questa sera, tra lo stupore dei cittadini, in via Natale Gallino, nella frazione Rimessa di Pontedecimo. Da quanto si apprende, i camion provenivano dal porto e si sono diretti verso Pontedecimo per poi imboccare forse. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Mezzi pesanti, controllo manomissione AdBlue e Fap in autostrada #CAMION #mezzipesanti #controllipolizia . Leggi l'articolo ? - facebook.com Vai su Facebook

Mezzi pesanti: regole di conversione veicoli diesel ai biocaburanti, decreto MIT dlvr.it/TPJydw #CAMION #mezzipesanti #camion #autotrasporto Vai su X

Mezzi militari d’epoca. Polemica sulla sfilata: "Promuoviamo la pace" - Il direttivo di Bicipace si schiera contro la sfilata di mezzi militari d’epoca Ruote della storia in Valle, organizzata oggi dagli Amici della ferrovia Valmorea. ilgiorno.it scrive

Camion, moto, jeep e carri armati: la Colonna della Libertà è arrivata in città. In mostra veicoli militari della Seconda guerra mondiale - È un "museo a cielo aperto itinerante" la Colonna della Libertà: è arrivata a Rovigo ieri pomeriggio intorno alle 18. Scrive ilgazzettino.it

I mezzi speciali dell'Esercito alla parata del 2 giugno - I telespettatori che hanno seguito la parata sui Fori Imperiali per la festa della Repubblica del 2 giugno hanno sicuramente osservato la presenza nella sfilata dei mezzi meccanici di due inconsueti ... Segnala ansa.it