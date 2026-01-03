Pisa pareggia a Marassi col Genoa | 1-1 Grazie al gol di Leris Pagelle

Pisa e Genoa si sono affrontati a Marassi, terminando con un pareggio 1-1. Il gol di Leris ha permesso ai toscani di conquistare un punto, ma la situazione in classifica resta preoccupante per entrambe le squadre. I rossoblù di De Rossi, quartultimi con 15 punti, continuano un periodo senza vittorie, mentre il pareggio non risolve le esigenze di entrambe le compagini.

Il punto serve a poco sia per il Genoa che per i toscani. I ragazzi di De Rossi rimangono quartultimi, a quota 15, e non vincono da quattro partite. Per il Pisa penultimo con 12 punti, invece, il digiuno dai tre punti dura da ben sette match

