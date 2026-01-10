Pietro Zantonini il vigilante morto allo stadio del ghiaccio di Cortina | il freddo e la preoccupazione per le condizioni di lavoro
Pietro Zantonini, vigilante deceduto presso lo stadio del ghiaccio di Cortina, aveva espresso preoccupazioni riguardo alle condizioni di sicurezza sul lavoro. La notte del 7 gennaio, ha accusato un malore, evidenziando le difficoltà legate alla sua mansione in un ambiente freddo e potenzialmente insicuro. La vicenda solleva questioni sulla tutela dei lavoratori in contesti rischiosi e sulla necessità di garantire ambienti di lavoro più sicuri.
Aveva lamentato con i famigliari mancanza di tutele e sicurezza sul luogo di lavoro. Ha avuto un malore la notte del 7 gennaio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
