Pietro Zantonini il vigilante morto allo stadio del ghiaccio di Cortina | il freddo e la preoccupazione per le condizioni di lavoro

Pietro Zantonini, vigilante deceduto presso lo stadio del ghiaccio di Cortina, aveva espresso preoccupazioni riguardo alle condizioni di sicurezza sul lavoro. La notte del 7 gennaio, ha accusato un malore, evidenziando le difficoltà legate alla sua mansione in un ambiente freddo e potenzialmente insicuro. La vicenda solleva questioni sulla tutela dei lavoratori in contesti rischiosi e sulla necessità di garantire ambienti di lavoro più sicuri.

Pietro Zantonini, il vigilante morto in turno, di notte e al freddo: controllava i cantieri delle Olimpiadi - Doveva sorvegliare un'opera di fronte allo stadio del ghiaccio di Cortina ... today.it

Vigilante 55enne morto a Cortina in uno dei cantieri olimpici, faceva controlli a -16 °C - Un vigilante è morto all'esterno del Palaghiaccio ma le cause sono da accertare, i parenti sostengono lamentasse "carenza di tutele adeguate" ... virgilio.it

Un uomo di 55 anni originario di Brindisi, Pietro Zantonini, è morto a Cortina d’Ampezzo (Belluno) in un cantiere dei Giochi di Milano Cortina la notte dell’8 gennaio. A chiamare il 118, a quanto emerge, sono stati i suoi colleghi, a cui aveva chiesto aiuto al telef - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.