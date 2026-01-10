Chi era Pietro Zantonini il vigilante morto al gelo in un cantiere delle Olimpiadi | il contratto in scadenza e le proteste per le condizioni di lavoro

Pietro Zantonini, 55 anni, era un vigilante che ha perso la vita durante un turno nel cantiere delle Olimpiadi di Milano-Cortina, a Cortina. La sua morte ha sollevato questioni sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza degli operatori impiegati in questi contesti, evidenziando anche le preoccupazioni riguardo al contratto in scadenza e alle proteste per le condizioni di lavoro nel settore.

Si chiama Pietro Zantonini e aveva 55 anni il vigilante morto a Cortina mentre svolgeva un servizio di vigilanza notturna in un cantiere delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ha perso la vita nella notte dell'8 gennaio. La sua famiglia ha sporto denuncia e la procura ha già disposto il sequestro della salma e l'esecuzione dell' autopsia, per chiarire le cause esatte del decesso e le circostanze in cui è avvenuto. La famiglia, che ha conferito l'incarico all'avvocato Francesco Dragone del Foro di Lecce, chiede «che venga fatta piena luce sull'accaduto e che nessuna morte sul lavoro venga trattata come un evento privato o inevitabile».

