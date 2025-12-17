Comunicato Stampa | Perseguita ed Incendia l’Auto dell’Ex Compagna Arrestato

Un individuo è stato arrestato a Nocera Inferiore per aver perseguitato e dato fuoco all’auto dell’ex compagna. L’episodio, avvenuto il 15 dicembre 2025, ha suscitato grande attenzione nel territorio. La vicenda evidenzia la gravità dei comportamenti persecutori e i rischi connessi, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nel perseguire tali reati.

Data: 16 dicembre 2025 Città: Nocera Inferiore, Italia Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 15 dicembre u.s., a Nocera Inferiore, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con la prescrizione del braccialetto elettronico emessa su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un 29enne del luogo indagato per atti persecutori e danneggiamento a seguito di incendio nei confronti dell’ex compagna. 🔗 Leggi su Zon.it

