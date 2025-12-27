Case a luci rosse | controlli della Polizia una donna nei guai per favoreggiamento

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MANDURIA - Case a luci rosse nel mirino a Manduria. Nell’ambito di attività mirate al contrasto del favoreggiamento e dello sfruttamento della prostituzione, il personale del Commissariato di Manduria ha effettuato una serie di controlli in diversi appartamenti del comune, già oggetto di. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Leggi anche: Manduria. Scoperte due case a luci rosse: 52enne denunciata dalla Polizia di Stato

Leggi anche: Controlli della polizia nelle zone rosse: scatta l'allontanamento per due uomini

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sfruttamento della prostituzione. Scoperta la casa a luci rosse. La proprietaria denuncia tutto.

case luci rosse controlliCase a luci rosse: controlli della Polizia, una donna nei guai per favoreggiamento - Contestate anche sanzioni per omesse comunicazioni di ospitalità e locazioni non dichiarate ... brindisireport.it

case luci rosse controlliSfruttamento della prostituzione. Scoperta la casa a luci rosse. La proprietaria denuncia tutto - A finire indagato è un 40enne italiano che ha subaffittato l’appartamento a due ragazze brasiliane. msn.com

Casa a luci rosse a Isernia, incassi da seimila euro al mese - Gli investigatori della Squadra mobile di Isernia ci hanno messo poco a capire perché c'era quel via vai di gente in quell'appartamento di viale dei Pentri. rainews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.