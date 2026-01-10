Perché snaturare il gioco del calcio? Il Var e la tecnologia non si discutono il loro utilizzo sì

Il calcio è uno sport che unisce passione e tradizione, ma l’introduzione del VAR e della tecnologia ha sollevato discussioni sul suo ruolo originario. È importante distinguere tra l’utilizzo di strumenti innovativi e il rischio di alterare l’essenza del gioco. Valutare come e quando impiegare queste tecnologie può aiutare a mantenere viva l’autenticità del calcio, preservando il suo valore senza snaturarne la natura.

Il calcio è un gioco bellissimo che, per il ricorso esasperato alla tecnologia, si sta snaturando o, comunque, sta perdendo alcuni fondamentali motivi d’interesse. In particolare, le regole di controllo e verifica delle decisioni arbitrali riducono le emozioni dell’immediatezza e la gioia per un gol realizzato o il dispiacere vivo per un evento accaduto (un gol fatto o annullato, un rigore assegnato e rimesso in discussione). Le regole che si sono definite e che sembra si vogliano addirittura accrescere lasciano, purtroppo, sempre meno spazio all’uomo rispetto ad una tecnologia invasiva senza alcuna opportunità di flessibilità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Perché snaturare il gioco del calcio? Il Var e la tecnologia non si discutono, il loro utilizzo sì Leggi anche: Piccari sul Var: «Il regolamento crea confusione. E col suo utilizzo si è persa questa cosa» Leggi anche: VAR, la FIFA prepara una nuova rivoluzione: l’ultima idea sull’utilizzo della tecnologia. Ecco tutti i dettagli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sono stata contattata da una ditta cinese che fa bambole reborn industriali, mi hanno chiesto la collaborazione per creare e vendere bambole reborn, ho declinato l'invito perché come già ho detto in altri post io sono contraria ai cloni, sono contraria ai material - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.