Piccari sul Var | Il regolamento crea confusione E col suo utilizzo si è persa questa cosa

Marco Piccari ha parlato del Var, dicendo che il regolamento crea confusione, e che il suo utilizzo ha fatto perdere questa cosa. Marco Piccari è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, parlando del Var, del suo utilizzo e del fatto che a causa di questo strumento si è ormai perso anche il gusto di esultare. Vediamo le sue dichiarazioni. « Io penso che gli errori ci saranno sempre, così come c'erano solo con gli arbitri di campo. Il Var ha complicato determinate situazioni, come quello del famoso chiaro ed evidente errore » « Non mi aspetterò mai la perfezione, ma quantomeno che ci sia una linea più comprensibile.

