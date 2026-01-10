per tutti la gioia di sciare su catria e nerone

Le stazioni sciistiche del Catria e Nerone sono pronte ad accogliere gli appassionati di neve nel fine settimana. Dopo le festività dell’Epifania, le aree montane offrono opportunità per praticare sport invernali e vivere momenti di relax in un contesto naturale. Un’occasione per godere delle bellezze della montagna in modo semplice e tranquillo, in un ambiente adatto a tutti gli amanti della neve.

Stazioni sciistiche pronte in questo fine settimana per accogliere gli appassionati della neve. Archiviata la bella giornata dell’Epifania, il Catria è pronto ad accogliere oggi e domani gli amanti degli sport invernali e della montagna, per due giornate all’insegna del divertimento e del relax. Oltre quaranta centimetri di neve per vivere appieno, meteo permettendo, lo straordinario potenziale della stazione sciistica. I tantissimi che sceglieranno il comprensorio montano del Catria, avranno a disposizione la seggiovia triposto Cotaline e quella quadriposto Travarco, per usufruire di chilometri e chilometri di piste, da cui godere un panorama di rara bellezza che spazia fino al mare Adriatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

