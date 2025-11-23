Neve in anticipo e poi il sole assalto a Catria e Nerone Folla di famiglie bimbi sul bob
Pesaro, 23 novembre 2025 – Favorita anche dalla bella giornata di sole, tanta gente appassionata della neve è salita ieri sui nostri monti. Assalto al monte Catria, neve sulle piste. “Giornata memorabile – riferisce dal Catria il gestore della dell’impianto sciistico Michele Oradei – è un record storico l’apertura degli impianti il 23 di novembre, la tanta neve caduta sabato e la splendida giornata di oggi hanno permesso di far divertire numerosissime persone, tanta gente al rifugio Badia del Catria 1400 e tanti bambini hanno potuto giocare nel campo scuola e sul kinder. Diamo a tutti appuntamento alla prossima nevicata”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
