Il successo di Man I Need? È la gioia della sbandata Sono femminista non dobbiamo piacere agli uomini a tutti i costi | fenomeno Olivia Dean amata su TikTok e dalle radio italiane

Il brano “Man I Need” di Olivia Dean sta riscuotendo successo su TikTok e nelle radio italiane. La canzone riflette un messaggio di autonomia e femminismo, invitando a riconoscere e valorizzare i propri bisogni senza cercare l’approvazione degli altri. Un’interpretazione sobria e autentica che invita a riflettere sui rapporti e sull’importanza di essere fedeli a sé stessi.

" Vieni e sii l'uomo di cui ho bisogno. Dimmi ch? hai qualcosa da dare, lo voglio. Mi piace un po' quando mi chiami Meravigliosa ". Sono alcuni dei versi di "Man I Need" della 26enne Olivia Dean, la talentuosa cantautrice britannica (padre inglese e madre giamaicano-guyanese) che, dopo la pubblicazione del suo secondo album, "The Art of Loving" – uscito in tutto il mondo il 26 settembre 2025 – è riuscita ad agguantare una nomination ai prossimi Grammy Awards 2026 (gli Oscar della musica mondiale) come Best New Artist. Si saprà il prossimo 1 febbraio 2026 se si aggiudicherà l'ambito riconoscimento.

