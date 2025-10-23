Avatar | Fuoco e Cenere | Il brano di Miley Cyrus che farà parte della colonna sonora

Disney ha presentato il nuovo bravo di Miley Cyrus che farà parte della colonna sonora di Avatar: Fuoco e Cenere. Nella giornata di ieri 20th Century Studios (di proprietà Disney Company) ha svelato in anteprima “ Dream as One “, il brano inedito cantato da Miley Cyrus con musica e testi di Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson e Simon Franglen, che apparirà nei titoli di coda e sarà inclusa nella colonna sonora originale del film. La colonna sonora originale di Avatar: Fuoco e Cenere, con musiche composte da Simon Franglen, vincitore del GRAMMY® “Record of the Year” nel 1997 per My Heart Will Go On da Titanic, uscirà il 12 dicembre. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Avatar: Fuoco e Cenere | Il brano di Miley Cyrus che farà parte della colonna sonora

