Una vignetta di Emilio Giannelli sul Corriere della Sera mette in scena una satira sugli Stati Uniti del 2026, utilizzando la figura di Cristoforo Colombo. Attraverso un’immagine ironica, si evidenzia come anche simboli storici vengano impiegati per commentare temi attuali, come le tensioni politiche e le strategie di comunicazione. L’approccio sobrio e critico invita a riflettere sulla rappresentazione delle dinamiche internazionali e sulla percezione della storia nel contesto contemporaneo.

La matita di Emilio Giannelli in prima pagina sul Corriere della sera, con la consueta cifra stilistica spigolosa, ha satireggiato ieri gli Usa del 2026 attraverso Cristoforo Colombo, il quale al cospetto dell’Onnipotente sormontato da simboli massonici come sui dollari, nella vignetta si discolpa così: «Giuro che intendevo raggiungere per mare le Indie, non volevo scoprire l’America!». Il personaggio esecrato dalla pseudocultura woke viene adesso schierato contro il trumpismo e una certa idea del mondo a stelle e strisce così lontano dall’Europa che l’ha partorito. Ma facciamo un piccolo salto indietro nella storia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Per far guerra a Trump usano perfino Colombo

