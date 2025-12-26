Perché i calciatori usano i gel energetici | come e quando li usano energia immediata e prestazioni migliori
Nel calcio di oggi i ritmi sono così elevati che le riserve di energia si svuotano già nel primo tempo. I gel energetici sono diventati l’arma rapida e leggera per evitare cali fisici e mentali nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
