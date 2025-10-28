Guerra Ucraina-Russia news in diretta Onu | russi usano droni per cacciare civili ucraini Trump avverte Putin | Abbiamo i sottomarini non servono i missili
Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina oggi, martedì 28 ottobre. I bombardamenti russi non si fermano, intanto la Commissione di inchiesta Onu sostiene che i “russi usano droni per cacciare civili ucraini”. Trump avverte Putin, "Abbiamo un sottomarino nucleare al largo della loro costa non servono missili". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Radio1 Rai. . #Russia In tenuta militare mimetica, Putin presenta il nuovo missile a propulsione nucleare #Burevestnik: una nuova arma che definisce invincibile. Una nuova incognita nella guerra in #Ucraina e nei tentativi di mettervi fine. Un annuncio 'inappr - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Buon compromesso il congelamento del fronte oggi”. Di Alessandro Parente - X Vai su X
Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Nessuna illusione su piano di pace europeo". LIVE - La Russia non si fa "nessuna illusione" su un piano di pace europeo per l'Ucraina, perché finora la politica dei Paesi dell'Europa occidentale è stata "totalmente irresponsabile". Si legge su tg24.sky.it