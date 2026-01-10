Pensioni di invalidità civile boom del 6,2% dopo la fine del Reddito di Cittadinanza | per molte famiglie del Sud unica forma di sostegno disponibile I numeri del CGIA

Nel 2024, le pensioni di invalidità civile in Italia hanno registrato un incremento del 6,2%, con una spesa totale di 34 miliardi di euro. Questo aumento riguarda principalmente le prestazioni civili, che rappresentano la maggior parte della spesa. Per molte famiglie del Sud, queste pensioni rappresentano oggi l’unica fonte di sostegno, rafforzando l’importanza di un’analisi accurata di questa misura. I dati sono forniti dal CGIA.

La spesa per le pensioni di invalidità ha raggiunto i 34 miliardi di euro nel 2024, con una netta distinzione tra le prestazioni previdenziali (13 miliardi) e quelle civili (21 miliardi). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Famiglie povere arruolate dalla mafia, Marano (M5S): "La cancellazione del Reddito di cittadinanza ha prodotto un sistema folle"

Leggi anche: Istat: reddito disponibile famiglie Sud -31% rispetto a Centro-Nord

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Invalidità civile: nuovi importi e limiti di reddito di pensioni e assegni per invalidi, sordi, ciechi - Tutti gli importi aggiornati delle pensioni di invalidità e assegni per invalidi civili, ciechi, sordi, dalla circolare INPS, con i limiti di reddito Importi invalidità: tutte le novità. disabili.com

Pensioni, assegni più alti a dicembre: dal bonus alla tredicesima, tutti gli aumenti - Nel cedolino di dicembre 2025 sarà dunque accreditato il bonus supplementare, che - tg24.sky.it

Pensioni e Invalidità. . Cosa rischi presentando la domanda di “aggravamento” dell’invalidità #aggravamentoinvalidita #inps #invalidita #pensioniinvalidità #carminebuonomo - facebook.com facebook