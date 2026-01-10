Welfare aumento record delle pensioni d’invalidità civile dopo la fine del Rdc

Nel 2024, la spesa italiana per le pensioni di invalidità civile ha raggiunto i 21 miliardi di euro, contribuendo a un totale di 34 miliardi destinati alle pensioni di invalidità. Questo aumento, in parte legato alla fine del Reddito di Cittadinanza, riflette un incremento delle prestazioni a sostegno delle persone con disabilità e delle esigenze di welfare nel Paese.

Nel 2024 la spesa per le pensioni di invalidità in Italia ha raggiunto i 34 miliardi di euro, di cui 13 miliardi destinati alle prestazioni previdenziali e 21 miliardi alle pensioni di invalidità civile. Secondo i dati dell’ Ufficio studi della Cgia, al 31 dicembre 2024 il numero complessivo degli assegni di invalidità era pari a 4.313.351 unità, così suddivise: 899.344 prestazioni di natura previdenziale. 3.414.007 prestazioni di natura civile. Invalidità previdenziale in calo, invalidità civile in aumento. L’analisi del periodo dal 2020 al 2024 mostra un andamento divergente tra le due tipologie di prestazioni: Le pensioni di invalidità previdenziali hanno registrato un calo del 14,5 per cento, pari a meno 152. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

