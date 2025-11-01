Incidente ad Atripalda | auto si ribalta nella notte conducente salvata dai Vigili del Fuoco

Avellinotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di oggi, sabato 1 novembre, alle ore 00:50 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuta nel comune di Atripalda, in via Manfredi, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura ribaltata.Donna incastrata nell’auto: il tempestivo soccorsoA. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

incidente atripalda auto ribaltaAtripalda, auto si ribalta in via Manfredi: ferita una donna di Manocalzati - Incidente alle 00:50 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuta nel comune di Atripalda, in via Manfredi, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolta ... Scrive msn.com

Schianto nella notta ad Atripalda, auto ribaltata: 44enne di Manocalzati incastrata tra le lamiere - L’allarme è scattato nella notte, intorno alle 00:50: una squadra dei vigili del fuoco di Avellino è intervenuta d’urgenza nel vicino comune di Atripalda, in via Manfredi, dove ... Come scrive corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Atripalda Auto Ribalta