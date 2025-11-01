Incidente ad Atripalda | auto si ribalta nella notte conducente salvata dai Vigili del Fuoco
Nella notte di oggi, sabato 1 novembre, alle ore 00:50 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuta nel comune di Atripalda, in via Manfredi, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura ribaltata.Donna incastrata nell’auto: il tempestivo soccorsoA. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
