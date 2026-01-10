Pattinatori per la svolta Arriva l’imbattuto Cgc

Stasera prende il via il girone di ritorno dell’Hockey A1, il massimo campionato di hockey pista. Il Circolo Pattinatori Grosseto affronta in casa il Centro Giovani Calciatori Viareggio, terza in classifica. La partita rappresenta un momento importante per la squadra, impegnata a mantenere la propria posizione in una stagione caratterizzata da sfide competitive e da un andamento equilibrato.

HOCKEY A1 Prende il via stasera il girone di ritorno del massimo campionato di hockey pista con il Circolo Pattinatori Grosseto impegnato in via Mercurio contro il Centro Giovani Calciatori Viareggio, una delle big del girone di andata, terza in classifica, con una partita ancora da disputare contro il Bassano. I padroni di casa, settimi in classifica con 20 punti, hanno voglia di continuare il loro splendido cammino, che li ha visti giocare a testa alta e alla pari con qualsiasi formazione affrontate. E tra i punti persi per strada c’è sicuramente anche quello del Pala Barsacchi, nella prima partita del campionato: a nove secondi dal termine dell’incontro, il CP Grosseto, che ha rimontato dal 3-0 al 3-2, si è visto annullare dagli arbitri, per un presunto tocco di pattino di Joaquin Vargas, un gol regolarissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

