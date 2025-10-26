La storia al Casa Mora C’è Castiglione-Pattinatori

HOCKEY Derby inedito al Casa Mora per la terza di andata del massimo campionato di hockey su pista: a sfidarsi saranno l’Hc Castiglione e il Circolo Pattinatori Grosseto (alle 18) che per la prima volta incroceranno pattini e stecche nella massima serie nazionale. Per i padroni di casa, dopo due sconfitte con Lodi e Bassano è l’occasione per portare a casa i primi punti della stagione. I biancazzurri di Bracali hanno dimostrato di poter competere se riusciranno a chiudere una difesa troppo ballerina, imperniata però su un Saitta che a Bassano ha dimostrato tutto il suo valore. Spazio dunque a ragazzi come La Sorsa, Maldini, Cabiddu e Cabella (due ex della sfida) che daranno l’anima per regalare i primi punti al team che si affaccia nella prima serie nazionale dopo 16 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

