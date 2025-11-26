#DaiUnCinqueAPavarotti | la statua del tenore tra i pattinatori fa arrabbiare la vedova
«È una ridicolizzazione di Luciano, una cosa bruttissima». Nicoletta Mantovani, vedova di Pavarotti, si arrabbia per la statua del tenore a Pesaro. Che è stata inglobata dentro la pista di ghiaccio natalizia, installata nella piazza antistante il teatro dedicato a Gioachino Rossini. La statua in bronzo di Pavarotti, quella a grandezza naturale, con il Maestro in abito da concerto e braccia spalancate, inaugurata ad aprile 2024 alla presenza della stessa Mantovani, ora si ritrova a «dirigere il traffico» dei pattinatori. Il Quotidiano Nazionale racconta che Nicoletta è «delusa, arrabbiata e dispiaciuta. 🔗 Leggi su Open.online
