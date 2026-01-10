Partiti Groenlandia | decida il popolo

I leader dei cinque partiti rappresentati nel Parlamento groenlandese hanno emesso una dichiarazione congiunta alle ore 7.00, segnando un momento importante nella politica locale. Questa comunicazione riflette l’impegno condiviso delle forze politiche nel affrontare le questioni chiave per il futuro della Groenlandia, evidenziando la volontà di collaborare per il bene del popolo.

7.00 Dichiarazione congiunta dei leader dei cinque partiti rappresentati nel Parlamento groenlandese. "Non vogliamo essere americani, non vogliamo essere danesi, vogliamo essere groenlandesi", si legge nella dichiarazione, che chiede poi agli Usa di "smettere di mostrare disprezzo per il nostro Paese. Il futuro della Groenlandia deve essere deciso dal popolo groenlandese". L'isola artica, che conta circa 57mila abitanti, è dal 1979 un territorio autonomo della Danimarca. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Groenlandia, i leader europei: “Sull’isola decidono il suo popolo e la Danimarca” Leggi anche: Ue:Groenlandia appartiene al suo popolo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Groenlandia, i partiti uniti: “Il nostro futuro lo decide il popolo groenlandese”; Zelensky punta su un accordo di libero scambio con gli Usa per la ripresa dell’Ucraina. Appello dei partiti della Groenlandia: 'Vogliamo decidere da soli' - Lo hanno ribadito i leader dei cinque partiti rappresentati nel parlamento, l'Inatsisartut, in una dichiarazion ... altoadige.it

Il messaggio di Meloni e degli altri leader Ue a Trump: "La Groenlandia appartiene al suo popolo" - "La sicurezza dell'Artico rimane una priorità fondamentale per l'Europa ed è fondamentale per la sicurezza internazionale e transatlantica. ilfoglio.it

Groenlandia, leader Ue: “Appartiene al suo popolo”. Trump non esclude esercito - Macron, Merz, Meloni, Tusk, Sánchez, Starmer e Frederiksen con una nota congiunta: "Il Regno di Danimarca fa parte della Nato. tg24.sky.it

Trump punta ancora la Groenlandia e nomina l'inviato speciale

Le tensioni internazionali, dall’Ucraina alla Groenlandia, spingono gli Stati europei a concentrarsi sul proprio sistema di Difesa - facebook.com facebook

La Groenlandia vista dal Partito repubblicano statunitense triesteallnews.it/2026/01/la-gro… x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.