Ue | Groenlandia appartiene al suo popolo

L’Unione Europea riconosce la Groenlandia come parte integrante del suo popolo e della sua regione. La sicurezza dell’Artico rappresenta una priorità per l’Europa, considerando il ruolo strategico di questa area per la stabilità internazionale e transatlantica. Garantire un approccio condiviso e sostenibile è essenziale per affrontare le sfide di questa regione in crescita.

13.35 "La sicurezza dell'Artico è priorità per l'Europa, fondamentale per la sicurezza internazionale e transatlantica". Così in una nota congiunta Macron,Merz, Meloni, Tusk, Sanchez, Starmer e il premier danese Frederiksen sulla Groenlandia. "La Nato lo ha chiarito e gli Alleati europei intensificano il loro impegno.Gli Usa sono partner essenziale in quanto alleato Nato". I leader Ue: "Appartiene al suo popolo. Loro e Danimarca decidono sul futuro". Trump sta lavorando a una intesa di associazione con Groenlandia che escluda Danimarca. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Groenlandia, la dichiarazione di Meloni e i leader Ue: "Appartiene al suo popolo" Leggi anche: Groenlandia, i leader Ue a Trump: “Fa parte della Nato e appartiene al suo popolo, sovranità e integrità territoriale vanno rispettate” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Che Trump ci provi con la Groenlandia, se serve a risvegliare l'Ue dal suo torpore (di M. D'Egidio); Perché Donald Trump vuole la Groenlandia?; Centrosinistra in piazza a Roma: «Trump fuorilegge, basta guerre»; Vi racconto il mondo nell’era di Trump. Meloni e i leader Ue: “La Groenlandia appartiene al suo popolo. La sicurezza dell’Artico priorità per l’Europa e la Nato” - "La sicurezza dell'Artico rimane una priorità fondamentale per l'Europa". dire.it

Il messaggio di Meloni e degli altri leader Ue a Trump: "La Groenlandia appartiene al suo popolo" - "La sicurezza dell'Artico rimane una priorità fondamentale per l'Europa ed è fondamentale per la sicurezza internazionale e transatlantica. ilfoglio.it

Groenlandia, la dichiarazione di Meloni e i leader Ue: "Appartiene al suo popolo, fondamentale per la sicurezza" - I capi di Stato e di governo delle principali nazioni dell'Unione hanno preso posizione riguardo alla questione dell'isola che Trump vorrebbe controllare ... msn.com

Trump annetterà la Groenlandia? La diretta con Alessandro Orsini

LE MINACCE DI TRUMP | Il presidente Usa ha rilanciato anche le sue mire espansionistiche sulla Groenlandia, che appartiene alla Danimarca, Paese alleato Nato - facebook.com facebook

#Trump si comporta come un pirata, un bandito che minaccia l'invasione di Stati sovrani: dal Messico alla Colombia, fino alla Groenlandia, che appartiene alla Danimarca e quindi all'Unione Europea. Siamo davanti alla costruzione di un nuovo ordine geopolit x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.