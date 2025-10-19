Residenze artistiche premiato il progetto di Masque teatro | arrivano i fondi dalla Regione

Forlitoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Masque teatro è tra le cinque realtà selezionate per il progetto Residenze Artisti nei Territori dalla Regione Emilia-Romagna nel triennio 2025-2027. Nel triennio 2025-2027 le quindici compagnie ospitate in residenza usufruiranno degli spazi del Teatro Félix Guattari e delle relative attrezzature. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

