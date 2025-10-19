Residenze artistiche premiato il progetto di Masque teatro | arrivano i fondi dalla Regione

Masque teatro è tra le cinque realtà selezionate per il progetto Residenze Artisti nei Territori dalla Regione Emilia-Romagna nel triennio 2025-2027. Nel triennio 2025-2027 le quindici compagnie ospitate in residenza usufruiranno degli spazi del Teatro Félix Guattari e delle relative attrezzature. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

ON LINE IL NUOVO BANDO CURA 2025 PER RESIDENZE ARTISTICHE Il bando completo è sul sito www.progettocura.it Scadenza 13 APRILE 2025 Partner Progetto CURA 2025: IDRA Teatro officine CAOS Teatri di Vita Elsinor Centro di Produzione Teatral - facebook.com Vai su Facebook

#Cultura. Residenze artistiche, dalla @RegioneER 1,8 milioni per sostenere 6 progetti nel triennio 2025-2027. L’assessora Allegni: “Vogliamo incentivare spazi di incontro e sperimentazione anche per far crescere una nuova leva di artisti” La #notizia https:/ - X Vai su X

Emilia-Romagna: 1,8 milioni di euro per le residenze artistiche 2025-2027 - Sono le residenze artistiche, riconosciute dal ministero della Cultura dal 2014, che la ... ravennanotizie.it scrive

Turismo esperienziale, è made in Monti Dauni il modello che fonde residenze turistiche e artistiche - Asteria Space ha presentato il progetto vincitore 'Luoghi Comuni' della Regione Puglia, denominato 'Asteria Guest&Artist House', nuovo modello di turismo esperienziale che propone la convivenza di art ... Si legge su foggiatoday.it

A Londra nasce un nuovo progetto di residenze per supportare l’arte libanese - A Londra, la Saikalis Bay Foundation e Gasworks annunciano un progetto di residenze per l'arte libanese, ne parliamo con Nicole Saikalis Bay ... Secondo exibart.com