Mostruosità femminile e Idrofemminismo nel nuovo ciclo di residenze artistiche | al via ad Alta Marea Public Program

Su invito diretto del comitato scientifico di Marea Art Project, l’artista visiva Bea Scaccia e la performer, ricercatrice e sound artist Francesca Heart saranno in residenza a Praiano, rispettivamente per due e tre settimane. Dal rintracciare i legami culturali tra lo splendore e la mostruosità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

"Mostruosità femminile e Idrofemminismo" nel nuovo ciclo di residenze artistiche in Costiera amalfitana - Su invito diretto del comitato scientifico di Marea Art Project, l'artista visiva Bea Scaccia e la performer, ricercatrice e sound artist Francesca Heart saranno in residenza a Praiano, rispettivament ... Riporta ilvescovado.it