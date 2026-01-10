Parma Inter il dietro le quinte del gol di Dimarco Thuram già lo sapeva…

Scopri i retroscena del gol di Dimarco durante la partita Parma-Inter, ripreso dal BordoCam di DAZN. Thuram aveva già intuito la giocata prima che si concretizzasse. Restate aggiornati con le ultime notizie sul club nerazzurro e approfondimenti esclusivi sul match.

Inter News 24 Parma Inter, il dietro le quinte del gol di Dimarco nel BordoCam di DAZN. segui le ultimissime sul club nerazzurro. Il recente match di campionato tra  Parma e Inter  ha regalato momenti di altissima tensione emotiva, svelati ora nei minimi dettagli dalla  rubrica settimanale “Bordo CAM” di DAZN. Al centro del racconto c’è la rete del temporaneo 1-0 siglata da  Federico Dimarco, esterno sinistro milanese dotato di un cross vellutato e di un tiro dalla distanza micidiale. Un episodio che ha confermato non solo la qualità dei singoli, ma anche la straordinaria armonia che regna nello spogliatoio dei  nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

