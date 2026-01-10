Scopri i retroscena del gol di Dimarco durante la partita Parma-Inter, ripreso dal BordoCam di DAZN. Thuram aveva già intuito la giocata prima che si concretizzasse. Restate aggiornati con le ultime notizie sul club nerazzurro e approfondimenti esclusivi sul match.

Inter News 24 Parma Inter, il dietro le quinte del gol di Dimarco nel BordoCam di DAZN. segui le ultimissime sul club nerazzurro. Il recente match di campionato tra Parma e Inter ha regalato momenti di altissima tensione emotiva, svelati ora nei minimi dettagli dalla rubrica settimanale “Bordo CAM” di DAZN. Al centro del racconto c’è la rete del temporaneo 1-0 siglata da Federico Dimarco, esterno sinistro milanese dotato di un cross vellutato e di un tiro dalla distanza micidiale. Un episodio che ha confermato non solo la qualità dei singoli, ma anche la straordinaria armonia che regna nello spogliatoio dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Parma Inter, il dietro le quinte del gol di Dimarco. Thuram già lo sapeva…

Leggi anche: Parma-Inter, le pagelle: Dimarco e Thuram a segno, Sucic divora due gol

Leggi anche: Inter Como, il dietro le quinte che non ti aspetti: risate, “Gigi” e lo show Thuram

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Parma - Inter in Diretta Streaming | IT; Pio e Lautaro decidono Atalanta-Inter: il dietro le quinte del big match BordoCam; Division III Championship: UW Rivers-Fall vs. North Central (IL) in Diretta Streaming | IT; Browns @ Bengals in Diretta Streaming | IT.

Lo show di Thuram al gol di Dimarco e la 'profezia' di Chivu a Bonny: la B-side di Parma-Inter nel 'BordoCam' di DAZN - È dedicata al 'dietro le quinte' della gara del Tardini tra Parma e Inter la nuova puntata del format di DAZN 'BordoCam'. msn.com