Inter Como il dietro le quinte che non ti aspetti | risate Gigi e lo show Thuram

Inter News 24 Inter Como, curiosità dallo spogliatoio nerazzurro: tra esultanze forzate, soprannomi improvvisati e tanta complicità. Giovanni Barsotti, bordocampista di DAZN, ha raccontato alcuni retroscena curiosi emersi dopo Inter Como, una partita che ha definito «stupenda, intensa, qualitativa, aggressiva e moderna». I nerazzurri hanno dominato la gara, segnando quattro reti contro la squadra allenata da Cesc Fabregas, elogiata per il suo calcio propositivo. Secondo Barsotti, l’Inter esprime il meglio di sé quando trova avversari che la affrontano a viso aperto: prendere le squadre alte, con spazi alle spalle, è la situazione ideale per liberare la qualità offensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

