Inter Como il dietro le quinte che non ti aspetti | risate Gigi e lo show Thuram
Inter News 24 Inter Como, curiosità dallo spogliatoio nerazzurro: tra esultanze forzate, soprannomi improvvisati e tanta complicità. Giovanni Barsotti, bordocampista di DAZN, ha raccontato alcuni retroscena curiosi emersi dopo Inter Como, una partita che ha definito «stupenda, intensa, qualitativa, aggressiva e moderna». I nerazzurri hanno dominato la gara, segnando quattro reti contro la squadra allenata da Cesc Fabregas, elogiata per il suo calcio propositivo. Secondo Barsotti, l’Inter esprime il meglio di sé quando trova avversari che la affrontano a viso aperto: prendere le squadre alte, con spazi alle spalle, è la situazione ideale per liberare la qualità offensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter-Como (sabato 06 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Serie A, oggi Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla
Como-Inter, non solo Nico Paz: “C’è un altro rimpianto”
Sabato, poco prima di Inter-Como, al Gate d’ingresso dello stadio abbiamo incontrato i nostri amici di Inter Special. Non potevamo non fare una foto ricordo insieme ai nostri piccoli della Scuola Calcio, per celebrare un momento speciale di amicizia, condivisio - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Como, Lautaro show: il gol del vantaggio dopo 70 metri in velocità. VIDEO #SkySport #SkySerieA Vai su X
