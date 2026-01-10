Parco Lura sorvegliato dall’alto poi lo stop a Cassina Rizzardi | giovane fermato con machete e hashish

Da quicomo.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei primi giorni di gennaio 2026, i carabinieri di Cantù hanno rafforzato i controlli nel territorio, con particolare attenzione alla prevenzione dello spaccio e dei reati. Durante un servizio a Parco Lura, sorvegliato dall’alto, è stato fermato un giovane trovato in possesso di machete e hashish. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di sicurezza volta a garantire tranquillità e ordine pubblico nella zona.

Nei primi giorni di gennaio 2026 la compagnia carabinieri di Cantù ha intensificato i servizi di controllo del territorio, con un focus particolare sul contrasto allo spaccio e sulla prevenzione dei reati predatori. E dai boschi del Parco Lura alle strade di Cassina Rizzardi, l’attività ha. 🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

