Parco Lura sorvegliato dall’alto poi lo stop a Cassina Rizzardi | giovane fermato con machete e hashish

Nei primi giorni di gennaio 2026, i carabinieri di Cantù hanno rafforzato i controlli nel territorio, con particolare attenzione alla prevenzione dello spaccio e dei reati. Durante un servizio a Parco Lura, sorvegliato dall’alto, è stato fermato un giovane trovato in possesso di machete e hashish. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di sicurezza volta a garantire tranquillità e ordine pubblico nella zona.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.