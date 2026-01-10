La parafarmacia Più Medical, situata all’interno del centro commerciale Bennet di Cassina Rizzardi, chiude oggi, sabato 10 gennaio 2026. La decisione è stata presa a causa della carenza di farmacisti, che ha reso impossibile mantenere regolarmente l’attività. La chiusura segna la fine di un servizio presente nel territorio, lasciando i clienti senza questa presenza di supporto sanitario nella zona.

Oggi, sabato 10 gennaio 2026, è l’ultimo giorno di apertura per la parafarmacia Più Medical all’interno del centro commerciale Bennet di Cassina Rizzardi. Da domani la saracinesca resterà abbassata, mettendo fine a un servizio che in questi anni aveva rappresentato un punto di riferimento per. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Carenza di farmacisti: chiude la parafarmacia Più Medical al Bennet di Cassina Rizzardi.

Carenza di farmacisti: chiude la parafarmacia Più Medical al Bennet di Cassina Rizzardi - Oggi, 10 gennaio 2026, l’ultimo giorno di apertura: pesano la carenza di personale e la richiesta di lavorare anche nei weekend ... quicomo.it