Carenza di farmacisti | chiude la parafarmacia Più Medical al Bennet di Cassina Rizzardi
La parafarmacia Più Medical, situata all’interno del centro commerciale Bennet di Cassina Rizzardi, chiude oggi, sabato 10 gennaio 2026. La decisione è stata presa a causa della carenza di farmacisti, che ha reso impossibile mantenere regolarmente l’attività. La chiusura segna la fine di un servizio presente nel territorio, lasciando i clienti senza questa presenza di supporto sanitario nella zona.
Farmacisti di parafarmacia. Gullotta (Fnpi): “Stop bandi per le farmacie comunali che escludono o penalizzano la categoria” - “Chiediamo che i farmacisti di parafarmacia non siano considerati dei ‘figli di un Dio minore’ ma possano avere uguale tutele e accesso alla professione”. quotidianosanita.it
La carenza di farmacisti colpisce il sistema sanitario, riducendo l’assistenza ai cittadini. Per contrastare il fenomeno, due anni fa è nato a Verona un nuovo corso di laurea in farmacia. Un ulteriore passo in questa direzione è la convenzione triennale tra il Liceo - facebook.com facebook
