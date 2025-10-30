Alto impatto strade presidiate | fermato un giovane con un taglierino altri con la droga
Ventiquattro persone identificate, 18 veicoli fermati, quattro perquisizioni, E' il bilancio di nuovi controlli Alto impatto che hanno riguardato ancora una volta i quartieri caldi del capoluogo.Nel corso del servizio i carabinieri del comando provinciale, insieme alla squadra di intervento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
