I parcheggi scambiatori rappresentano un elemento chiave per la mobilità sostenibile, ma spesso risultano sottoutilizzati o mal collegati con i mezzi pubblici. Questa situazione evidenzia l’importanza di una gestione efficace e di investimenti mirati per valorizzarli come strumenti di trasporto integrato. Un approccio realistico e concreto è necessario per migliorare l’efficienza e promuovere una mobilità più sostenibile, evitando che le aree di sosta diventino semplici spazi abbandonati.

“Parcheggi scambiatori vuoti, sottoutilizzati, abbandonati e mal collegati con il trasporto pubblico: sono uno dei tanti esempi di un’Amministrazione che si proclama ‘green’ solo a parole”.Sul tema dei parcheggi scambiatori, Federica Ubaldi ha presentato una mozione che sarà discussa nel prossimo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Mobilità sostenibile a Ravenna, l'assessore: "Bus poco usati dai cittadini, in futuro più parcheggi a pagamento"

Leggi anche: La resistenza tutta italiana a una reale transizione verso la mobilità sostenibile

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

MILANO-CORTINA 2026: LA SFIDA DELLA MOBILITÀ; Consiglio comunale. Resoconto attività 2025; Cortina, un mese alla partenza delle Olimpiadi: parcheggi incompleti e il nodo trasporti. Le incognite; Un'assemblea pubblica per presentare alla cittadinanza il nuovo piano sosta e le misure di accesso al centro storico.

“I parcheggi scambiatori non sono aree eventi, la mobilità sostenibile è una priorità” - “Inoltre — continua — si rendono necessari interventi per migliorare le condizioni di sicurezza e accessibilità: il potenziamento dell’illuminazione, sia negli stalli di sosta sia lungo i percorsi ... parmatoday.it