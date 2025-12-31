Milan non solo Vlahovic che piace al Barcellona come nuovo numero 9 per il 2026-2027 | occhio a …

Milano si prepara al mercato estivo, con il Milan alla ricerca di un nuovo attaccante per la stagione 2026-2027. Tra i nomi in circolazione, Dusan Vlahovic, attualmente alla Juventus e in scadenza, rappresenta una candidatura concreta. Tuttavia, la concorrenza di club come il Barcellona rende la trattativa complessa, richiedendo attenzione e valutazioni strategiche da parte del club rossonero.

