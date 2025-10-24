Roma sospiro di sollievo per Gasperini | allarme rientrato per Koné
Buone notizie da Trigoria per Gian Piero Gasperini. Dopo la deludente sconfitta contro il Viktoria Plzen, la Roma può almeno tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Manu Koné. Il centrocampista francese, uscito all’intervallo per una forte contusione alla caviglia, ha fatto temere un infortunio più serio, ma gli esami hanno escluso complicazioni. Come riportato da Il Tempo, non saranno necessari ulteriori accertamenti: il giocatore sta bene e nel pomeriggio tornerà ad allenarsi in palestra insieme ai compagni che hanno preso parte al match di Europa League. A disposizione per il Sassuolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
News recenti che potrebbero piacerti
Paura e successivo sospiro di sollievo. Dybala ha rischiato di saltare la sfida contro il Viktoria Plzen. Come scrive Il Corriere dello Sport infatti, la Joya nella sfida contro l'Inter ha sentito un piccolo fastidio. Inevitabile l'allarme per la Roma, considerati i preced - facebook.com Vai su Facebook
Roma fa 2-1 a Nizza, Europa di Gasperini comincia con una vittoria - 1) anche a Nizza nel match d'esordio di Europa League sulla Costa ... Si legge su ansa.it
Roma, le condizioni di Bailey e Angelino in vista del big match contro l’Inter - Da Trigoria arrivano buone notizie da Bailey, mentre ci sono ancora problemi per Angelino. sportpaper.it scrive
Gasperini e la frase a Dovbyk che racchiude tutta la vittoria della Roma con il Verona - Prima o poi diventerà veramente "gasperiniana", intanto però la Roma, pur senza quei gol e quelle azioni che sono il marchio di fabbrica del suo allenatore, continua a vincere. Riporta corrieredellosport.it