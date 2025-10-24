Roma sospiro di sollievo per Gasperini | allarme rientrato per Koné

Buone notizie da Trigoria per Gian Piero Gasperini. Dopo la deludente sconfitta contro il Viktoria Plzen, la Roma può almeno tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Manu Koné. Il centrocampista francese, uscito all’intervallo per una forte contusione alla caviglia, ha fatto temere un infortunio più serio, ma gli esami hanno escluso complicazioni. Come riportato da Il Tempo, non saranno necessari ulteriori accertamenti: il giocatore sta bene e nel pomeriggio tornerà ad allenarsi in palestra insieme ai compagni che hanno preso parte al match di Europa League. A disposizione per il Sassuolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

