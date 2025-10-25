Roma sospiro di sollievo per Koné | recupera per il Sassuolo

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna problematica particolare per il francese, che era uscito dolorante all'intervallo della partita contro il Viktoria Plzen. Ancora out Angelino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, sospiro di sollievo per Koné: recupera per il Sassuolo

TMW - Roma, sospiro di sollievo per Konè: il centrocampista lavorerà con la squadra - Nella serata di ieri, dopo il ko contro il Viktoria Plzen in Europa League, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini non sembrava particolarmente fiducio ...

Roma, sospiro di sollievo per Wesley dopo gli esami: non c'è lesione. Le ultime verso il Torino - Il terzino brasiliano era rientrato nella Capitale portandosi dietro un acciacco dagli impegni con il Brasile di ... Come scrive calciomercato.com

