Roma sospiro di sollievo per Koné | recupera per il Sassuolo
Nessuna problematica particolare per il francese, che era uscito dolorante all'intervallo della partita contro il Viktoria Plzen. Ancora out Angelino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
$Roma, sospiro di sollievo per Manu $Koné: nessuna lesione alla caviglia $ASRoma - X Vai su X
Sospiro di sollievo per Manu Koné Buone notizie in casa Roma: il centrocampista francese, uscito dolorante a fine primo tempo contro il Viktoria Plzen, non ha riportato conseguenze. Solo una contusione per lui, già riassorbita nelle ore successive alla gara - facebook.com Vai su Facebook
TMW - Roma, sospiro di sollievo per Konè: il centrocampista lavorerà con la squadra - Nella serata di ieri, dopo il ko contro il Viktoria Plzen in Europa League, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini non sembrava particolarmente fiducio ... Riporta napolimagazine.com
Roma, sospiro di sollievo per Wesley dopo gli esami: non c'è lesione. Le ultime verso il Torino - Il terzino brasiliano era rientrato nella Capitale portandosi dietro un acciacco dagli impegni con il Brasile di ... Come scrive calciomercato.com