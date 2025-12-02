Il ponte di barche di Bereguardo resterà chiuso per otto mesi Al via i lavori questa volta definitivi

Bereguardo (Pavia), 2 dicembre 2025 – Basta interventi tampone e chiusure per provvedere alla messa in sicurezza. La prossima estate il ponte di barche di Bereguardo sarà completamente rinnovato, ma per effettuare l’intervento saranno necessari otto mesi di chiusura prolungata, se le condizioni meteorologiche e le possibili piene del fiume lo permetteranno. Il collegamento sul Ticino tra il Pavese e la Lomellina chiuderà il prossimo 9 dicembre e dovrebbe riaprire il 20 luglio 2026. bereguardo - pavia rendering ponte barche come verrà - foto torres Il progetto. Per prima cosa verrà effettuata la pulizia con la rimozione dei detriti, quindi sarà allestito il cantiere che dal prossimo anno porterà un nuovo ponte, un’infrastruttura unica nel suo genere, oggetto di un importante intervento da oltre 3 milioni di euro che ne garantirà sicurezza e futuro, mantenendo l’assetto storico di ponte di barche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il ponte di barche di Bereguardo resterà chiuso per otto mesi. Al via i lavori, questa volta “definitivi”

