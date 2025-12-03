Il ponte di Bereguardo Otto mesi di chiusura Si riparte dalle barche

La lunga attesa è finita: il ponte di barche sarà chiuso per un importante intervento da oltre 3 milioni di euro che ne garantirà sicurezza e futuro, mantenendo l’assetto storico. La data prevista per il lungo stop, che si protrarrà fino al 20 luglio, è quella del 9 dicembre, ma le attività della zona già temono che il blocco possa pesare sui loro bilanci. "Non si può posticipare a dopo le feste natalizie? – ha domandato Carlo Maiocchi portavoce del comitato Ticino 2000 –. In questo modo i nostri agriturismi e i locali potrebbero lavorare. Già dovranno passare giorni difficili nel periodo in cui il ponte rimarrà chiuso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il ponte di Bereguardo. Otto mesi di chiusura. Si riparte dalle barche

Leggi anche questi approfondimenti

Chiuderà il 9 dicembre il ponte in chiatte di Bereguardo. Una chiusura che durerà oltre sei mesi perché, da cronoprogramma, i lavori di rifacimento dell’infrastruttura dovrebbero concludersi tra giugno e luglio. A spiegare nel dettaglio i tempi e le modalità dell’i - facebook.com Vai su Facebook

Chiuderà il 9 dicembre il ponte in chiatte di Bereguardo. Una chiusura che durerà oltre sei mesi perché, da cronoprogramma, i lavori di rifacimento dell’infrastruttura dovrebbero concludersi tra giugno e luglio. A spiegare nel dettaglio i tempi e le moda… ift.tt/O Vai su X

Il ponte di Bereguardo. Otto mesi di chiusura. Si riparte dalle barche - Il Comitato Ticino 2000 chiede di posticipare l’inizio a dopo le festività. Riporta ilgiorno.it

Il ponte di barche di Bereguardo resterà chiuso per otto mesi. Al via i lavori, questa volta “definitivi” - Dal 9 dicembre – e fino luglio – lo stop all'attraversamento tra Lomellina e Pavese dopo anni di manutenzioni ordinarie e straordinarie ... Come scrive msn.com

Le barche in officina, il ponte di Bereguardo resterà chiuso dal 9 dicembre per sei mesi - Una chiusura che durerà oltre sei mesi perché, da cronoprogramma, i lavori di rifacimento dell’infrastruttura dovrebbero concluder ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Bereguardo, ponte chiuso dper lavori dal 9 dicembre - Una chiusura che durerà oltre sei mesi perché, da cronoprogramma, i lavori di ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it