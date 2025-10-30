Sì alla riforma della Giustizia Meloni |   Storico Le opposizioni |  No pieni poteri Nordio | Referendum tra marzo e aprile 

Xml2.corriere.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ddl Nordio sulla separazione delle carriere approvato con 112 sì. Scintille in Aula tra Scarpinato (M5S) e Gasparri (FI). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

s236 alla riforma della giustizia meloni 160 storico le opposizioni 160no pieni poteri nordio referendum tra marzo e aprile160

© Xml2.corriere.it - Sì alla riforma della Giustizia. Meloni:  «Storico». Le opposizioni: «No pieni poteri». Nordio: «Referendum tra marzo e aprile» 

News recenti che potrebbero piacerti

s236 riforma giustizia meloniRiforma della Giustizia, la soddisfazione di Meloni: un'Italia più giusta è anche più forte - "L'Italia prosegue il suo cammino di rinnovamento, per il bene della Nazione e dei suoi cittadini. Scrive iltempo.it

s236 riforma giustizia meloniVia libera definitivo alla riforma della giustizia, al Senato 112 sì. Meloni: 'Traguardo storico' - Nordio: 'Referendum dell'Anm sul governo sarebbe catastrofico per la politica e per la magistratura'. Riporta ansa.it

Riforma della giustizia, Meloni segue il modello Orbán: una magistratura meno libera e più controllata - Il governo Meloni incassa una vittoria politica sulla riforma della giustizia, ma il prezzo potrebbe essere altissimo per l’equilibrio democratico del Paese. Segnala globalist.it

Cerca Video su questo argomento: S236 Riforma Giustizia Meloni