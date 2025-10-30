Sì alla riforma della Giustizia Meloni | Storico Le opposizioni | No pieni poteri Nordio | Referendum tra marzo e aprile
Il ddl Nordio sulla separazione delle carriere approvato con 112 sì. Scintille in Aula tra Scarpinato (M5S) e Gasparri (FI). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
FLASH - GIUSTIZIA: VIA LIBERA IN SENATO CON 112 SÌ Il Senato ha approvato la riforma della giustizia con 112 voti favorevoli, una riforma che condivido e apprezzo per i suoi contenuti. Faccio i complimenti al Governo e al ministro Nordio, per a - facebook.com Vai su Facebook
Intervista a Gratteri: "Mi batterò in tv contro la riforma della giustizia. Ma non diventi un referendum contro Meloni" - di @GinevraLeganza - X Vai su X
Riforma della Giustizia, la soddisfazione di Meloni: un'Italia più giusta è anche più forte - "L'Italia prosegue il suo cammino di rinnovamento, per il bene della Nazione e dei suoi cittadini. Scrive iltempo.it
Via libera definitivo alla riforma della giustizia, al Senato 112 sì. Meloni: 'Traguardo storico' - Nordio: 'Referendum dell'Anm sul governo sarebbe catastrofico per la politica e per la magistratura'. Riporta ansa.it
Riforma della giustizia, Meloni segue il modello Orbán: una magistratura meno libera e più controllata - Il governo Meloni incassa una vittoria politica sulla riforma della giustizia, ma il prezzo potrebbe essere altissimo per l’equilibrio democratico del Paese. Segnala globalist.it