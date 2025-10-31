Riforma Giustizia opposizioni all’attacco | Meloni vuole le mani libere Raccolta di firme per referendum
(Adnkronos) – La legge è stata appena approvata, la data del referendum ancora non c'è ma il mood della campagna è già squadernato. Dall'una e dell'altra parte. E se nel centrodestra la premier Giorgia Meloni punta i giudici che 'bloccano il Paese', le opposizioni di rimando accusano la presidente del Consiglio di volersi mettere al .
