Cade da tre metri di altezza e batte la testa | grave giovane operaio

Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, lunedì 27 ottobre, a Urago d’Oglio: un operaio di 25 anni è precipitato da un cestello, da un’altezza di circa tre metri, per ragioni ancora da chiarire. L’incidente è avvenuto verso le 11.20 all’interno dello stabilimento delle Trafilerie. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

