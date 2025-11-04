Operaio cade da un silos a dieci metri di altezza e muore sotto gli occhi del collega

Tragedia sul lavoro a San Martino di Venezze, in provincia di Rovigo. Un uomo di 47 anni è morto nel pomeriggio di oggi, 4 novembre, dopo essere caduto da un'altezza di 10 metri mentre operava sul tetto di un silos. L'incidente è avvenuto in un'azienda della Cooperativa Produttori di Mais di San. 🔗 Leggi su Today.it

